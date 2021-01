Obraz Planty o świcie

To wyjątkowe dzieło przedstawiające opustoszałe, krakowskie Planty oraz piętrzący się nad nimi Wawel we mgle.

Planty o świcie pędzla Stanisława Wyspiańskiego

Obraz Stanisława Wyspiańskiego, czyli Planty o świcie, to dzieło, na którym jak już sam tytuł wskazuje - możemy zobaczyć krakowskie Planty oświetlone wschodzącym, zimowym słońcem. Planty są opustoszałe, a w tle obrazu migocze zamglona sylwetka Wawelu, która góruje nad bezlistnymi drzewami. Obraz jest niesamowicie romantyczny, uspokajający, a wręcz senny. Dzieło powstało w 1894 roku i co bardzo ciekawe, początkowo miało całkiem inny tytuł. Drugi, a w zasadzie tak naprawdę pierwszy tytuł dzieła Wyspiańskiego to Poranek pod Wawelem.

Reprodukcja obrazu jako doskonały dodatek do wnętrz

Reprodukcja dzieła Wyspiańskiego, czyli obrazu o tytule Planty o świcie, doskonale sprawdzi się jako dodatek do wnętrz. Świetnie wpasuje się przede wszystkim do salonu, sypialni, lecz także do gabinetu, czy przedpokoju. Będzie również doskonałym pomysłem na prezent, np. z okazji parapetówki. Dzięki stonowanym, przyjemnym dla oka barwom, wpasuje się do aranżacji w praktycznie każdym stylu.